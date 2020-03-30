Эксперт дала рекомендации по правильной самоизоляции

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Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак дала рекомендации по правильной самоизоляции.
Эксперт дала рекомендации по правильной самоизоляции
  • Pixabay

Об этом сообщает Mkset.ru.

«Всем самоизолированным нужно обеспечить отдельное спальное место, если есть возможность — отдельную комнату. У кого такой возможности нет, но при этом они прибыли из-за рубежа, то нужно сообщать медикам, будет решаться вопрос об обсервации», — заявила Казак.

Среди обязательных мер профилактики для возможных носителей инфекции — отдельное постельное бельё и средства гигиены, общение с близкими только через маску, которую необходимо менять через каждые два часа.

Также нужно обрабатывать все поверхности и проветривать помещения.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщала, в каких случаях могут быть эффективны медицинские маски.

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