Эксперт дала рекомендации по правильной самоизоляции

Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак дала рекомендации по правильной самоизоляции.

Об этом сообщает Mkset.ru.

«Всем самоизолированным нужно обеспечить отдельное спальное место, если есть возможность — отдельную комнату. У кого такой возможности нет, но при этом они прибыли из-за рубежа, то нужно сообщать медикам, будет решаться вопрос об обсервации», — заявила Казак.

Среди обязательных мер профилактики для возможных носителей инфекции — отдельное постельное бельё и средства гигиены, общение с близкими только через маску, которую необходимо менять через каждые два часа.

Также нужно обрабатывать все поверхности и проветривать помещения.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщала, в каких случаях могут быть эффективны медицинские маски.