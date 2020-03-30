Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции

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По мере разработки информационных систем власти Москвы смогут жёстче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин пообещал ужесточить контроль за соблюдением самоизоляции
  • РИА Новости

«По мере разработки информационных систем мы будем с каждым днём всё жёстче и жёстче контролировать эту ситуацию», — цитирует РИА Новости Собянина.

По его словам, внедрение подобных систем ожидается к концу недели.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составляет 1226. 

В столице с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Аналогичное решение было принято и в отношении Московской области.

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