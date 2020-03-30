В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом

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Житель Крыма, заражённый коронавирусом и нарушивший режим изоляции, попал под уголовное дело, об этом сообщил замначальника полиции полуострова Александр Смаглин.
В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Вчера уже уголовное дело возбуждено в отношении лица, не соблюдавшего установленные требования по самоизоляции и заразившего человека. Уголовное дело возбуждено, все материалы собраны», — цитирует его «Крыминформ».

29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.

Также глава республики заявил о планах по запуску в Крыму новой лаборатории по выявлению коронавируса.

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