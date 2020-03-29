Глава Крыма призвал возбудить дело против нарушителя с коронавирусом
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, об этом Аксёнов заявил на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«По этому человеку прошу, раз первый случай заражения, должны быть уголовные дела», — сказал он.
По словам Аксёнова, нарушитель не соблюдал самоизоляцию и знал о том, что нарушал правила карантина. Глава Крыма отметил, что в результате такой халатности заразился другой человек.
«Считаю, это должен быть первый эпизод первого уголовного дела», — подчеркнул он.
Ранее в Крыму рассказали о намерении запустить лабораторию по выявлению коронавируса.