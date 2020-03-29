Глава Крыма призвал возбудить дело против нарушителя с коронавирусом

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Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, не соблюдавшего режим изоляции и заразившего другого человека коронавирусной инфекцией COVID-19.
Глава Крыма призвал возбудить дело против нарушителя с коронавирусом
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, об этом Аксёнов заявил на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«По этому человеку прошу, раз первый случай заражения, должны быть уголовные дела», — сказал он.

По словам Аксёнова, нарушитель не соблюдал самоизоляцию и знал о том, что нарушал правила карантина. Глава Крыма отметил, что в результате такой халатности заразился другой человек.

«Считаю, это должен быть первый эпизод первого уголовного дела», — подчеркнул он.

Ранее в Крыму рассказали о намерении запустить лабораторию по выявлению коронавируса.

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