Глава Крыма призвал возбудить дело против нарушителя с коронавирусом

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, не соблюдавшего режим изоляции и заразившего другого человека коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передаёт РИА Новости, об этом Аксёнов заявил на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«По этому человеку прошу, раз первый случай заражения, должны быть уголовные дела», — сказал он.

По словам Аксёнова, нарушитель не соблюдал самоизоляцию и знал о том, что нарушал правила карантина. Глава Крыма отметил, что в результате такой халатности заразился другой человек.

«Считаю, это должен быть первый эпизод первого уголовного дела», — подчеркнул он.

Ранее в Крыму рассказали о намерении запустить лабораторию по выявлению коронавируса.