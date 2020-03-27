В Крыму рассказали о намерении запустить лабораторию по выявлению коронавируса

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о планах по запуску новой лаборатории по выявлению коронавируса.
В Крыму рассказали о намерении запустить лабораторию по выявлению коронавируса
  • РИА Новости

«Со следующей недели, ориентируемся — со среды, у нас будет новая лаборатория и дополнительное количество тестов, которые по сокращённой программе в течение двух часов позволяют с высокой степенью вероятности установить диагноз или его отсутствие», — приводит «Крыминформ» слова Аксёнова.

По информации вице-премьера, министра труда и социальной защиты республики Елены Романовской, новая лаборатория будет развёрнута на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе.

Ранее, как сообщало РИА Новости Крым, Романовская заявила о необходимости соблюдать режим самоизоляции во время нерабочей недели людям пожилого возраста.

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