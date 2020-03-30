Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки. По его словам, в настоящее время на лечении в медицинском центре находятся 348 человек.

«Состоят на лечении 348. Из них с диагнозом «пневмония» — 175, COVID — 193 (78 подтверждённых, 115 вероятных)», — написал он в Facebook.

Проценко отметил, что скончался пациент 80 лет, у которого были диагностированы коронавирус, сердечная недостаточность, пневмония и гематурия, четверо суток он находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

Второй умерший — пациент 69 лет с сахарным диабетом, он находился на ИВЛ трое суток.

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