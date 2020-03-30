В Мурманской области число случаев заражения коронавирусом достигло пяти

В Мурманской области официально подтвердили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 ещё у двух человек, ещё у 18 человек анализы предварительно положительные.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в регионе.

«По состоянию на 22:00 29 марта в Мурманской области подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусом, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы, 4 человека находятся в больнице с COVID-19, 18 предварительно положительных результатов на коронавирус», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно последним данным, в России коронавирусом заражены 1534 человека.

За сутки в 26 регионах России выявили 270 случаев заражения COVID-19.