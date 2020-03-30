В Мурманской области число случаев заражения коронавирусом достигло пяти
- АГН «Москва»
- © Сергей Ведяшкин
Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в регионе.
«По состоянию на 22:00 29 марта в Мурманской области подтверждены 5 случаев заболевания коронавирусом, 1 пациент выздоровел и выписан из больницы, 4 человека находятся в больнице с COVID-19, 18 предварительно положительных результатов на коронавирус», — приводит РИА Новости сообщение.
Согласно последним данным, в России коронавирусом заражены 1534 человека.
За сутки в 26 регионах России выявили 270 случаев заражения COVID-19.