Врач рассказал о состоянии заражённых коронавирусом детей

Главный врач больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал ТАСС о состоянии детей, поступивших в лечебное учреждение с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

«Дети чувствуют себя хорошо. Уже некоторые из них выздоровели, другие ждут результатов», — сказал Османов.

Он добавил, что динамика хорошая.

Ранее сообщалось, что среди заражённых коронавирусной инфекцией в Москве зарегистрировано 5,5% детей.