Врач рассказал о состоянии заражённых коронавирусом детей
Главный врач больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал ТАСС о состоянии детей, поступивших в лечебное учреждение с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».
- © Илья Питалев
- РИА Новости
«Дети чувствуют себя хорошо. Уже некоторые из них выздоровели, другие ждут результатов», — сказал Османов.
Он добавил, что динамика хорошая.
Ранее сообщалось, что среди заражённых коронавирусной инфекцией в Москве зарегистрировано 5,5% детей.
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