Врач рассказал о состоянии заражённых коронавирусом детей

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Главный врач больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал ТАСС о состоянии детей, поступивших в лечебное учреждение с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».
Врач рассказал о состоянии заражённых коронавирусом детей
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Дети чувствуют себя хорошо. Уже некоторые из них выздоровели, другие ждут результатов», — сказал Османов.

Он добавил, что динамика хорошая.

Ранее сообщалось, что среди заражённых коронавирусной инфекцией в Москве зарегистрировано 5,5% детей.

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