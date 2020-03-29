В детсадах и школах Москвы создадут дежурные группы по 12 человек

В детских садах и начальных классах школ в Москве создадут дежурные группы численностью до 12 человек для детей, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе.

Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

«В детских садах организуют дежурные группы численностью до 12 человек... Такие же группы откроют в школах для учащихся с первого по четвёртый класс», — заявили в пресс-службе мэра столицы.

При этом в учреждениях, где будут работать дежурные группы, созданы необходимые условия для профилактики заболеваний. Детям ежедневно будут измерять температуру и следить за их самочувствием.

Школы Москвы закрылись с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.