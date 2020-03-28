Рошаль оценил меры по борьбе с коронавирусом в России

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью RT заявил, что работа, проведённая в России в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, себя оправдала.

По его мнению, нагнетание страха в обществе из-за коронавируса в России «не очень актуально».

«Наша работа, которая была проведена до этого, себя оправдала. У нас и заболеваемость ниже, и смертность тоже ниже, даже если учитывать гиподиагностику. Когда перед глазами у тебя мелькают цифры: погибли в Италии 600, 700, 800, 900...» — заявил он.

Он отметил, что в Италии скученность населения не такая, как в России. Также Рошаль заявил, что итальянцы не хотели выполнять санитарно-гигиенические нормы и в стране оказалась не готова к эпидемии медицинская служба, заявил Рошаль.

«Есть такой термин — социальная безопасность, безопасность народа. И биологическая безопасность народа. Эта система биологической безопасности очень хорошо была отработана в Советском Союзе. Очень хорошо, лучше, чем в других странах. Эту систему перенёс Китай», — отметил он.

Рошаль объяснил, что речь идёт о системе ранней диагностики, профилактических и эпидемиологических мерах.

«И структура есть, которая этим делом конкретно занимается. Поэтому Китай довольно быстро справился с этой инфекцией в целом. И Россия приняла определённые кордонные меры. И у нас было время подготовить нашу систему здравоохранения к тому, чтобы оказывать помощь», — отметил специалист.

Также Рошаль считает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России может улучшиться через два-три месяца.