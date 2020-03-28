Минздрав России оценил эффективность марлевых масок от коронавируса
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
«Я хочу сказать, что четырёхслойные марлевые маски также могут работать спокойно, сегодня проведены тестирования таких масок, они разрешены к обороту», — цитирует его ТАСС.
Мурашко добавил, что такие маски шьют непосредственно на заводах, после чего они поступают в медицинские организации и аптеки.
В то же время глава Минздрава напомнил, что носить маску дома или на улице не имеет смысла, если нет непосредственного контакта с другими лицами.
«Носить просто на воздухе и дома маску не имеет никакого смысла, если у вас нет контакта. Нужно выбирать, где и когда её носить», — подчеркнул он.
Ранее Мурашко заявил, что медицинские маски поступают в объёме более 30 млн штук.
27 марта в Федеральной антимонопольной службе отметили сохранение дефицита медицинских масок в ряде регионов России.