В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус
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- РИА Новости
«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
Как отмечается, тесты имеют очень высокую чувствительность: -10 во второй степени.
Также они позволяют сократить время на пробоподготовку в несколько раз, при этом результат может быть получен в течение 90 минут.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что COVID-19 при невысокой температуре и достаточной влажности может сохранять жизнеспособность до трёх суток.
В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 166,7 тыс. человек. Всего в стране подтверждено 1036 случаев заражения COVID-19.