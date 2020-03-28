В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

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Новую систему для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировали в Новосибирске, она позволяет получить результат за 90 минут. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.
В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.

Как отмечается, тесты имеют очень высокую чувствительность: -10 во второй степени.

Также они позволяют сократить время на пробоподготовку в несколько раз, при этом результат может быть получен в течение 90 минут.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что COVID-19 при невысокой температуре и достаточной влажности может сохранять жизнеспособность до трёх суток.

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 166,7 тыс. человек. Всего в стране подтверждено 1036 случаев заражения COVID-19.

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