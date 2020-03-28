Спецпоезд с россиянами прибыл из Киева в Москву

Специальный поезд N 906, организованный для возвращения с Украины россиян в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, прибыл из Киева в Москву, передаёт РИА Новости.

Состав прибыл на Киевский вокзал.

28 марта в 19:35 поезд N 905 с гражданами Украины отправится в обратном направлении и прибудет в Киев утром 29 марта.

Как уточнил представитель РЖД, в пути пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора.

Ранее РЖД назначила специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев для организации перевозки граждан России и Украины домой в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В поезде 18 вагонов и около 800 мест. Он проследует по маршруту без остановок.

В МИД России уточнили, что вывозить из страны спецпоездом будут только тех украинцев, которые этого захотят, это лишь мера содействия.