Россия согласовала с Украиной спецпоезд для вывоза граждан

РЖД назначила специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев, который вывезет граждан двух стран домой в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Для организации перевозки граждан Российской Федерации с территории Украины и граждан Украины с территории Российской Федерации согласовано назначение специального поезда N 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев», — приводит ТАСС сообщение РЖД.

В поезде будет 18 вагонов — около 800 мест.

Состав отправится из Киева 27 марта и 28 марта проследует в обратном направлении — из Москвы в Киев.

Поезд проследует по маршруту без остановок.

Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось до 97 после того, как в Черновицкой области подтвердился данный диагноз ещё у 13 человек.