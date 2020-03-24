В МИД России уточнили условия вывоза из страны украинцев спецпоездом

В МИД России уточнили, что вывозить из страны спецпоездом будут только тех украинцев, которые этого захотят, это лишь мера содействия.

«В связи с обращениями с просьбой уточнить, не предполагает ли поручение правительственного оперштаба… депортацию украинцев, хотели бы пояснить, что речь идёт исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учётом сложной ситуации с коронавирусом», — цитирует РИА Новости сообщение российского внешнеполитического ведомства.

Ранее правительство России поручило организовать единовременный вывоз по железной дороге граждан Украины на родину и россиян с Украины.

Как сообщалось, РЖД назначила специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев — Москва — Киев, который вывезет граждан двух стран домой в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В поезде будет 18 вагонов — около 800 мест.

Состав отправится из Киева 27 марта и 28 марта проследует в обратном направлении — из Москвы в Киев. Поезд проследует по маршруту без остановок.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось до 97, в России — до 495.