Кабмин одобрил проект транспортной стратегии России до 2035 года

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Правительство России одобрило в основном проект транспортной стратегии страны до 2035 года, предложенный Министерством транспорта. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин одобрил проект транспортной стратегии России до 2035 года
  • РИА Новости

«Одобрить в основном проект транспортной стратегии России на период до 2035 года», — говорится в сообщении по итогам заседания правительства 26 марта.

Реализация проекта позволит обеспечить связанность территорий России, экономически эффективную перевозку грузов, доступность, качество и безопасность транспортных услуг для населения, а также встраивание российской транспортной системы в международные транспортные коридоры.

Минтрансу поручено до 2 апреля представить предложения по приоритизации и корректировке пообъектного состава проектов стратегии.

Кроме того, через неделю после принятия стратегии Минтранс должен совместно с Минпромторгом определить перечень и приоритетность строительства аэропортов, а также совместно с Минобороны представить предложения по обеспечению завершения строительства участка железной дороги Кызыл — Курагино.

В январе правительство России обнародовало перечень из 230 законопроектов, которые должны быть подготовлены в 2020 году, в том числе направленные на стимулирование развития высокоскоростного железнодорожного транспорта

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