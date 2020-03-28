Более 60 пассажиров рейса из Таиланда на Камчатке не явились в медучреждения
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Губернатор региона Владимир Илюхин заявил, что нарушителям грозит реальная ответственность.
«Меры воздействия по отношению к людям, которые фактически ставят под угрозу здоровье своих земляков, должны быть максимально жёсткими», — сказал он.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рекомендовал россиянам не ездить на дачу в период пандемии коронавируса COVID-2019.