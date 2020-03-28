Более 60 пассажиров рейса из Таиланда на Камчатке не явились в медучреждения

Более 60 пассажиров с чартерного рейса, на котором с Таиланда прибыли российские туристы, не явились в медицинские учреждения.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Губернатор региона Владимир Илюхин заявил, что нарушителям грозит реальная ответственность.

«Меры воздействия по отношению к людям, которые фактически ставят под угрозу здоровье своих земляков, должны быть максимально жёсткими», — сказал он.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рекомендовал россиянам не ездить на дачу в период пандемии коронавируса COVID-2019.