Мурашко призвал общаться с пожилыми родственниками дистанционно
- РИА Новости
«Не та ситуация, когда нужно использовать выходные, чтобы съездить навестить бабушку. Мы видим, что тяжёлые случаи развития пневмонии — как раз среди людей старшего поколения», — сказал он в беседе с kp.ru.
По его словам, дистанционное общение не должно вызвать большой сложности, поскольку пожилые люди активно общаются через мобильные приложения.
Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.