Мурашко призвал общаться с пожилыми родственниками дистанционно

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал жителей страны общаться с пожилыми родственниками дистанционно.

«Не та ситуация, когда нужно использовать выходные, чтобы съездить навестить бабушку. Мы видим, что тяжёлые случаи развития пневмонии — как раз среди людей старшего поколения», — сказал он в беседе с kp.ru.

По его словам, дистанционное общение не должно вызвать большой сложности, поскольку пожилые люди активно общаются через мобильные приложения.

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.