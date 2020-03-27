BlaBlaCar приостанавливает работу в России

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Сервис поиска попутчиков для совместного использования автомобиля BlaBlaCar приостанавливает работу в России в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
BlaBlaCar приостанавливает работу в России
  • ©wikipedia.org

«В ночь с 29 на 30 марта компания приостановит работу платформы на территории всей России до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это упреждающий шаг в борьбе с коронавирусом.

Сооснователь и CEO BlaBlaCar Николас Брюссон назвал приоритетом безопасность пользователей и подчеркнул, что сейчас не время для поездок.

«Поэтому мы считаем, что приостановить работу сервиса — это правильный шаг с целью сдерживания распространения COVID-19», — сказал он.

Ранее сообщалось, что с 29 марта сервис временно перестанет работать в Москве.

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