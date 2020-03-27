BlaBlaCar приостанавливает работу в России
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«В ночь с 29 на 30 марта компания приостановит работу платформы на территории всей России до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.
Как отмечается, это упреждающий шаг в борьбе с коронавирусом.
Сооснователь и CEO BlaBlaCar Николас Брюссон назвал приоритетом безопасность пользователей и подчеркнул, что сейчас не время для поездок.
«Поэтому мы считаем, что приостановить работу сервиса — это правильный шаг с целью сдерживания распространения COVID-19», — сказал он.
Ранее сообщалось, что с 29 марта сервис временно перестанет работать в Москве.