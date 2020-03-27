Психолог рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса

Психолог Александр Добин рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса.

«Если вы можете, то просто не смотрите новости. Не стоит быть чрезвычайно включённым», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, это может усугубить проблемы, которые есть у тревожных людей.

«Я бы советовал посмотреть, что на улице наступила прекрасная весна», — сказал Добин.

Со своей стороны, психолог Татьяна Кузьмина в беседе с изданием mosaica.ru отметила, что здравомыслящий человек выбирает заботу о себе и своих близких.

«Планы можно воплотить в жизнь и позже, а вот если пошатнулось здоровье, восстановить его тяжело. И здесь всё зависит от того, что у человека в приоритете», — пояснила она.

Как считает Кузьмина, важно сохранять свои привычки, но корректировать их под нынешнюю ситуацию, делать то, что приносит удовольствие и радость, поддерживать себя и других, учиться создавать и поддерживать спокойствие.

Ранее семейный и детский психолог Марина Гурбина дала рекомендации семьям на карантине.