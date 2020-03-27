Психолог рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса

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Психолог Александр Добин рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса.
Психолог рассказал, как избежать негатива во время пандемии коронавируса
  • Pixabay

«Если вы можете, то просто не смотрите новости. Не стоит быть чрезвычайно включённым», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, это может усугубить проблемы, которые есть у тревожных людей.

«Я бы советовал посмотреть, что на улице наступила прекрасная весна», — сказал Добин.

Со своей стороны, психолог Татьяна Кузьмина в беседе с изданием mosaica.ru отметила, что здравомыслящий человек выбирает заботу о себе и своих близких.

«Планы можно воплотить в жизнь и позже, а вот если пошатнулось здоровье, восстановить его тяжело. И здесь всё зависит от того, что у человека в приоритете», — пояснила она.

Как считает Кузьмина, важно сохранять свои привычки, но корректировать их под нынешнюю ситуацию, делать то, что приносит удовольствие и радость, поддерживать себя и других, учиться создавать и поддерживать спокойствие.

Ранее семейный и детский психолог Марина Гурбина дала рекомендации семьям на карантине.

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