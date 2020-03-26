Эксперт дала рекомендации семьям на карантине

Семейный и детский психолог Марина Гурбина дала рекомендации семьям на карантине.

«Сейчас задача — научиться согласовывать интересы, понять, что между вами общего, что вас объединяет, какие есть островки, на которые вы можете вместе встать», — заявила она в беседе с tverigrad.ru.

По её словам, нужно учиться договариваться, а не спорить.

Как отметила Гурбина, даже дети начинают осознавать происходящее по-другому.

«Если раньше многие из них были оторваны от семьи разными кружками, репетиторами, улицей и так далее, то сейчас они оказались внутри семьи», — пояснила она.

Эксперт добавила, что в таких условиях дети учатся делать что-то для других, а не ждать, когда другие сделают что-то для них.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Nation News рассказала, как дети могут поддержать физическую форму во время карантина.