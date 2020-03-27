В Совфеде прокомментировали правила оплаты труда на нерабочей неделе

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Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова дала рекомендации сотрудникам при отказе работодателя выплачивать полную заработную плату.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» она отметила, что при отказе работодателя исполнять обязательства по оплате труда нужно в первую очередь обратиться в трудовую инспекцию.

По словам Елены Перминовой, правовой основой для разрешения подобного конфликта станет указ президента, который не распространяется только на сотрудников непрерывно действующих организаций.

Сенатор также напомнила о разъяснительном документе Министерства труда и социальной защиты, которому обязаны следовать все работодатели.

«Это всё сейчас проходит ещё консультацию. С руководством предприятий обсуждают, как это будет сделано. Или это будет приказом по предприятию и работнику ничего не нужно будет делать, или это будет в заявительном порядке. Это сейчас пока обсуждается», — пояснила она.

Ранее в Министерстве труда Российской Федерации заявили, что наличие в марте и апреле нерабочих дней не считается основанием для снижения заработной платы.

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