В Москве открылся новый коронавирусный стационар на 1,3 тысячи коек

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл на востоке столицы новый коронавирусный стационар в городской клинической больнице №15 им. О.М. Филатова.

«В Москве продолжается резервирование коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Сегодня мы вводим в этот строй самую крупную клинику для борьбы с коронавирусом, рассчитанную на 1,3 тыс. коек. Это крупнейшая площадка в стране, здесь будут работать 2,7 тыс. сотрудников, которые так или иначе будут задействованы», — приводит РИА Новости слова Собянина.

Отмечается, что три корпуса больницы в Москве перепрофилировали и подготовили к приёму больных с коронавирусом.

23 марта Собянин заявлял, что в столице на данный момент есть семь корпусов больниц, приспособленных для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, ещё десять власти готовы приспособить.