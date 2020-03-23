Собянин назвал число приспособленных для лечения коронавируса больниц

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице на данный момент есть семь корпусов больниц, приспособленных для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, ещё десять власти готовы приспособить.

«Мы выделили и приспособили семь городских корпусов больниц для лечения конкретных больных (коронавирусом. — RT) и тех, кто находится под подозрением», — приводит Интерфакс слова Собянина.

По его словам, в ближайшее время при нарастании угрозы распространения коронавируса городские власти готовы приспособить для борьбы с инфекцией ещё десять корпусов больниц.

Кроме того, ведётся строительство быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве.

Накануне Собянин заявил, что столичные власти не собираются закрывать городской метрополитен на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.