Собянин назвал число приспособленных для лечения коронавируса больниц
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«Мы выделили и приспособили семь городских корпусов больниц для лечения конкретных больных (коронавирусом. — RT) и тех, кто находится под подозрением», — приводит Интерфакс слова Собянина.
По его словам, в ближайшее время при нарастании угрозы распространения коронавируса городские власти готовы приспособить для борьбы с инфекцией ещё десять корпусов больниц.
Кроме того, ведётся строительство быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве.
Накануне Собянин заявил, что столичные власти не собираются закрывать городской метрополитен на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.