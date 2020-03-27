Предприятия Подмосковья продолжат выпускать товары первой необходимости на нерабочей неделе

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Предприятия Московской области продолжат выпускать товары первой необходимости на нерабочей неделе — с 30 марта по 3 апреля.
Предприятия Подмосковья продолжат выпускать товары первой необходимости на нерабочей неделе
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

«Безусловно, производство останавливать не будут: наши граждане должны получать товары и услуги первой необходимости в полном объёме», — заявил заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов.

По его словам, предприятия, выпускающие продукцию, на которую резко вырос спрос, готовы нарастить мощности и уже делают это.

Ранее директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в беседе с НСН прокомментировал объявление президентом России Владимиром Путиным во время обращения к россиянам о нерабочей неделе с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом.

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