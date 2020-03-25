Эксперт прокомментировал решение сделать следующую неделю в России нерабочей
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«Эта идея очень правильная. Адекватная мера, ответственная. Как понимаю, шли большие консультации с принятием этой меры», — сказал эксперт в беседе с НСН.
По его словам, у россиян особый менталитет в плане социальной ответственности.
Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья психиатр Николай Говорин в беседе с ФАН дал рекомендации по сохранению психического здоровья в ситуации с коронавирусом.