Эксперт прокомментировал решение сделать следующую неделю в России нерабочей

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский прокомментировал объявление президентом России Владимиром Путиным во время обращения к россиянам о нерабочей неделе с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом.

«Эта идея очень правильная. Адекватная мера, ответственная. Как понимаю, шли большие консультации с принятием этой меры», — сказал эксперт в беседе с НСН.

По его словам, у россиян особый менталитет в плане социальной ответственности.

Выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья психиатр Николай Говорин в беседе с ФАН дал рекомендации по сохранению психического здоровья в ситуации с коронавирусом.