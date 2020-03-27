Эксперт оценила ситуацию с банковскими вкладами россиян

Генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алёна Никитина прокомментировала ситуацию с денежными вкладами российских граждан после введения нового налога.

По её мнению, после введения налогов на доходы от банковских вкладов вопрос о необходимости снимать деньги со счетов зависит от целей вкладчика.

«Минимальная финансовая база для каждого — это отсутствие кредитов и резерв на вкладе. Его следует воспринимать как резерв на случай форс-мажора, и то, что по ним снизился доход, не является причиной для того, чтобы изымать оттуда деньги, — альтернативы вкладам, по сути, нет», — пояснила специалист в беседе с URA.RU.

Она добавила, что россиянам, державшим средства на вкладе как резерв, лучше оставить их на счёте, а использовавшим вклад для приумножения средств следует выбрать другие инструменты.

25 марта российский президент Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ввести налог 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объём таких активов у гражданина превышает 1 млн рублей.

Российские банки сообщили о росте числа заявлений о закрытии вкладов в связи с заявлением президента.