Эксперт оценила ситуацию с банковскими вкладами россиян

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Генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алёна Никитина прокомментировала ситуацию с денежными вкладами российских граждан после введения нового налога.
Эксперт оценила ситуацию с банковскими вкладами россиян
  • РИА Новости

По её мнению, после введения налогов на доходы от банковских вкладов вопрос о необходимости снимать деньги со счетов зависит от целей вкладчика.

«Минимальная финансовая база для каждого — это отсутствие кредитов и резерв на вкладе. Его следует воспринимать как резерв на случай форс-мажора, и то, что по ним снизился доход, не является причиной для того, чтобы изымать оттуда деньги, — альтернативы вкладам, по сути, нет», — пояснила специалист в беседе с URA.RU.

Она добавила, что россиянам, державшим средства на вкладе как резерв, лучше оставить их на счёте, а использовавшим вклад для приумножения средств следует выбрать другие инструменты.

25 марта российский президент Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ввести налог 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объём таких активов у гражданина превышает 1 млн рублей.

Российские банки сообщили о росте числа заявлений о закрытии вкладов в связи с заявлением президента.

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