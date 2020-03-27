Психотерапевт дала советы родителям по организации дистанционного обучения

Писатель, психотерапевт Наталья Толстая дала советы родителям по организации дистанционного обучения.

«Сейчас родителям просто нужно потрудиться, сесть вместе с ребёнком и написать другой распорядок дня с учётом разных нюансов. Если вечером что-то приходится делать, то нужно заложить время на дневной сон», — заявила она в беседе с Nation News.

Что касается мотивации, то, по мнению эксперта, крик не поможет: нужно рассказывать детям про перспективы и профессии, которые будут востребованы.

Как отметила Толстая, многое сделано для того, чтобы облегчить профориентацию.

«Нужно, чтобы дети отдыхали, не нужно перегружать, нужно заинтересовать. Это то время, когда нужно заинтересовать детей будущей профессией, даже если они в шестом классе или в девятом», — добавила она.

Ранее клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в беседе с НСН рассказала, как вести себя на карантине.