Эксперт оценил переход на дистанционное обучение в школах России

Член Центрального штаба ОНФ, лауреат конкурса «Учитель года» Илья Демаков оценил переход на дистанционное обучение в школах России.

«Самое важное, к чему я призываю родителей, — обеспечить нахождение ребёнка дома. Понятно, что многие работают и ребёнок предоставлен самостоятельному режиму. Важно, что при таком формате обучения не школа, а именно родители отвечают за то, что происходит с ребёнком», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, для решения учебных задач школьнику необязательно всегда находиться у компьютера — достаточно учебника и тетради.

Что касается учителей, то они отвечают за предоставление определённого образовательного алгоритма и задания, за то, чтобы получить эти материалы обратно и оценить их.

«И третье — учитель в установленное время находится на связи с ребёнком», — добавил Демаков.

Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил одну из школ Фрунзенского района и прокомментировал переход на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.