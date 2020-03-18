Беглов оценил переход школ Петербурга на дистанционное обучение

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил одну из школ Фрунзенского района и прокомментировал переход на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщают «Невские новости».

Беглов отметил, что порядка 30% учащихся по желанию родителей перешли на форму дистанционного обучения, остальные продолжают учиться в классах.

«Хочу сказать, что никакой паники нет, школа работает в обычном режиме, и, самое главное, мы сейчас налаживаем дистанционное обучение. Первые несколько дней, возможно, будут какие-то сбои. Тем не менее я увидел сам, как проходит дистанционное обучение, и хочу сказать, что наши учителя неплохо подготовились», — заявил Беглов.

В ходе рабочей поездки он также посетил поликлинику и продуктовый магазин во Фрунзенском районе.

Ранее помощник регионального координатора Общероссийской общественной организации «Совет матерей» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Инесса Басанова в беседе с Inforeactor прокомментировала идею продления школьных каникул из-за ситуации с коронавирусом.