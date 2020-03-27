Песков рассказал, как изменилась жизнь Путина на фоне коронавируса

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как изменилась жизнь Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса. По его словам, он стал принимать дополнительные превентивные меры, но продолжает работать.
Песков рассказал, как изменилась жизнь Путина на фоне коронавируса
  • РИА Новости

«Те же самые санитарные меры и так далее, которые на постоянной основе нужно принимать, особенно в условиях продолжающегося рабочего графика, пусть и не изобилующего столь большим количеством публичных мероприятий», — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом он подчеркнул, что глава государства находится в рабочем графике.

Ранее Путин в ходе выступления на экстренном онлайн-саммите G20 заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией обернётся более серьёзными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов. 

24 марта главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко описал российскому лидеру возможные сценарии по вирусу — азиатский и итальянский.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить