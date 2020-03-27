Песков рассказал, как изменилась жизнь Путина на фоне коронавируса
- РИА Новости
«Те же самые санитарные меры и так далее, которые на постоянной основе нужно принимать, особенно в условиях продолжающегося рабочего графика, пусть и не изобилующего столь большим количеством публичных мероприятий», — сказал представитель Кремля журналистам.
При этом он подчеркнул, что глава государства находится в рабочем графике.
Ранее Путин в ходе выступления на экстренном онлайн-саммите G20 заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией обернётся более серьёзными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов.
24 марта главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко описал российскому лидеру возможные сценарии по вирусу — азиатский и итальянский.