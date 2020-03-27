Песков рассказал, как изменилась жизнь Путина на фоне коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как изменилась жизнь Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса. По его словам, он стал принимать дополнительные превентивные меры, но продолжает работать.

«Те же самые санитарные меры и так далее, которые на постоянной основе нужно принимать, особенно в условиях продолжающегося рабочего графика, пусть и не изобилующего столь большим количеством публичных мероприятий», — сказал представитель Кремля журналистам.

При этом он подчеркнул, что глава государства находится в рабочем графике.

Ранее Путин в ходе выступления на экстренном онлайн-саммите G20 заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией обернётся более серьёзными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов.

24 марта главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко описал российскому лидеру возможные сценарии по вирусу — азиатский и итальянский.