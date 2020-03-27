Минобрнауки ограничило передвижение своих сотрудников

Короткая ссылка
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подписал указ, запрещающий сотрудникам ведомства выезжать дальше Московской области с 30 марта по 3 апреля.
Минобрнауки ограничило передвижение своих сотрудников
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

«Государственным служащим… запретить межрегиональные перемещения, за исключением перемещения между Москвой и Московской областью либо в экстренных случаях», — говорится в приказе.

Также в документе отмечается, что до 3 апреля доступ посетителей в здания министерства ограничен, командировки по России приостановлены.

Уточняется, что соответствующие меры связаны с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить