Минобрнауки ограничило передвижение своих сотрудников
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.
«Государственным служащим… запретить межрегиональные перемещения, за исключением перемещения между Москвой и Московской областью либо в экстренных случаях», — говорится в приказе.
Также в документе отмечается, что до 3 апреля доступ посетителей в здания министерства ограничен, командировки по России приостановлены.
Уточняется, что соответствующие меры связаны с коронавирусной инфекцией COVID-19.
По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались три человека.