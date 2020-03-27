Минобрнауки ограничило передвижение своих сотрудников

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подписал указ, запрещающий сотрудникам ведомства выезжать дальше Московской области с 30 марта по 3 апреля.

Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

«Государственным служащим… запретить межрегиональные перемещения, за исключением перемещения между Москвой и Московской областью либо в экстренных случаях», — говорится в приказе.

Также в документе отмечается, что до 3 апреля доступ посетителей в здания министерства ограничен, командировки по России приостановлены.

Уточняется, что соответствующие меры связаны с коронавирусной инфекцией COVID-19.

По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались три человека.