В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ведомство не фиксирует в настоящий момент взрывного роста числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ситуация эпидемиологическая в Российской Федерации развивается, развивается пока достаточно спокойными темпами. У нас нет взрывного роста», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом. Скончались от вируса в стране три человека.

26 марта врач, писатель и телеведущий Александр Мясников в беседе с ФАН рассказал, какие хронические заболевания являются факторами риска при коронавирусе.