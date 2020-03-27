В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ситуация эпидемиологическая в Российской Федерации развивается, развивается пока достаточно спокойными темпами. У нас нет взрывного роста», — сказала она.
Ранее сообщалось, что в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом. Скончались от вируса в стране три человека.
26 марта врач, писатель и телеведущий Александр Мясников в беседе с ФАН рассказал, какие хронические заболевания являются факторами риска при коронавирусе.