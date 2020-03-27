Попова: 20% заболевших коронавирусом в России не выезжали за рубеж

Пятая часть пациентов с коронавирусом в России не выезжали за рубеж, а заразились через контакт с заболевшими, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Из общего количества выявленных инфицированных 20% — это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали (за рубеж)», — приводит её слова РИА Новости.

Она также рассказала, что симптомы острой респираторной инфекции наблюдаются у 72% инфицированных, у 18% болезнь протекает бессимптомно.

По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались три человека.