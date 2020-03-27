Врач дал рецепт эффективного антисептика

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Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов назвал рецепт эффективного самодельного антисептика.
Врач дал рецепт эффективного антисептика
  • РИА Новости

По его словам, смесь этилового или изопропилового спирта, глицерина и перекиси водорода эффективно уничтожит бактерии и вирусы.

«Такой антисептик может быть на основании двух спиртов — этилового или изопропилового, больше ничего за основу брать крайне не рекомендуется. Должно быть как минимум 65—70% объема спирта. Кроме того, берутся обычный глицерин и трёхпроцентная перекись водорода», — отметил Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik.

Он также напомнил, что спирт не должен попадать на слизистые оболочки.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Роскачестве оценили эффективность антисептиков.

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