В Родительском комитете оценили возможность переноса ЕГЭ-2020

Председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец в беседе с RT оценила возможность переноса ЕГЭ-2020 из-за распространения коронавируса.

«Понятно, что сейчас идёт речь о пандемии... Далеко не все школы в состоянии проводить дистанционное образование. То есть у нас дети сейчас переведены на самообразование… Потому что нет, скажем так, технического сопровождения, чтобы перевести детей на дистанционное обучение… Проблема заключается в том, что к ЕГЭ нужно реально готовиться, то есть нужно обучать школьника именно сдаче ЕГЭ. Без этого дополнительного обучения ребёнок, даже если он в совершенстве владеет предметом, на высокий бал ЕГЭ может не сдать», — считает она.

Эксперт отметила, что на данный момент непонятно, как это будет организовано.

«Есть же определённые сроки. То есть получается, что если дети сейчас на карантине и они дистанционно обучаются, а в большинстве случаев это не так, получается, что они должны будут «догонять» летом», — добавила Волынец.

Ранее, как сообщало РИА Новости, в Госдуме не исключили перенос ЕГЭ на более поздний срок, уточнив, что всё зависит от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса.