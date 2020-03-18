В Родительском комитете оценили решение продлить каникулы из-за коронавируса

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Председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец прокомментировала решение Минпросвещения продлить каникулы в российских школах в связи с распространением коронавируса.
В Родительском комитете оценили решение продлить каникулы из-за коронавируса
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

В беседе с НСН она заявила, что в связи с многочисленными обращениями комитет написал заявление на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой предоставлять всем родителям детей до 14 лет больничные листы для обеспечения присмотра.

«Далеко не у всех есть бабушки и дедушки, а няню себе позволить может далеко не каждый. В связи с этим дети ходят в школу до тех пор, пока карантин не становится обязательным. И перед родителями стоит сложный выбор — потеря работы или оставление в опасности своего ребёнка», — сказала Волынец.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Newinform прокомментировал решение Минпросвещения.

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