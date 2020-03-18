Онищенко оценил решение о продлении школьных каникул из-за коронавируса

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал решение Минпросвещения продлить каникулы в российских школах в связи с распространением коронавируса.

«Непонятно, зачем такой длительный срок, потому что в разных регионах ситуация разная, она не везде одинаковая по всей России. Нужно поосторожнее быть с продлением каникул. В тех регионах, где будет серьёзная ситуация, там нужно продлевать каникулы, и, может быть, даже на больший срок», — пояснил парламентарий в беседе с Newinform.

Он также добавил, что продление школьных каникул повлияет на уровень сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 будут объявлены в российских школах с 23 марта по 12 апреля.