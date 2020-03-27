ФАС и Минздрав взяли под контроль цены тестирования на коронавирус

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минздравом контролирует стоимость тестов на наличие коронавируса.

Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

Он добавил, что также на контроле ведомств цены на аппаратуру, которая используется для лечения заражённых коронавирусной инфекцией.

«Мы говорили об аппаратах искусственной вентиляции лёгких, тестирующих полосках, других тест-системах», — сказал Артемьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о закупке регионом 550 аппаратов искусственной вентиляции лёгких и готовности оборудовать все боксы на фоне распространения коронавируса. Он отметил, что в Московской области есть 2700 инфекционных коек, сейчас организуются дополнительные 1200, которые можно оборудовать всем необходимым для лечения пневмонии.