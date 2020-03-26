Россиян старше 65 лет на самоизоляции не будут штрафовать

В России граждан старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции, не будут штрафовать за нарушение режима. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова.

«Для людей старше 65 лет штрафы не предусмотрены. Речь идёт не о них, а о любом человеке, контактировавшем с носителем коронавируса и не прошедшем добровольную самоизоляцию», — сообщил он.

Ранее Министерство внутренних дел России сообщило, что свыше 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу.

Правительство сообщило о намерении ввести штрафы для физических и юридических лиц, не соблюдающих введённые из-за коронавируса правила.

Госдума намерена рассмотреть соответствующие поправки 31 марта.