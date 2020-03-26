В Татарстане закроют торгово-развлекательные центры с 28 марта по 5 апреля

В Татарстане закроют торгово-развлекательные центры в нерабочую неделю — с 28 марта по 5 апреля. Соответствующее поручение дал глава республики Рустам Минниханов.

Как сообщает Inkazan.ru, об этом заявила вице-премьер региона, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева.

«Исключение в торговых развлекательных центрах составляют только магазины продуктов и аптеки. Вся остальная система не работает. Фуд-корты, развлекательная система торговых центров на эту неделю приостанавливают свою деятельность», — уточнила она.

Также стало известно, что студентов Сибирского федерального университета оставили на дистанционном обучении до 11 мая, передаёт vesti.ru.

В настоящее время у учащихся каникулы, которые продлятся до 5 апреля.

Ранее сообщалось, что школьники Кировской области перейдут на дистанционное обучение с 13 апреля.