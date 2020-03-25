Школьники Кировской области перейдут на дистанционное обучение с 13 апреля

Короткая ссылка
Школьники Кировской области перейдут на дистанционное обучение с понедельника, 13 апреля.
Школьники Кировской области перейдут на дистанционное обучение с 13 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное Минобразования.

С 17 по 26 марта во всех школах были объявлены досрочные весенние каникулы. Затем их продлили до 12 апреля из-за ситуации с пандемией коронавируса.

В начале апреля систему дистанционных образовательных технологий начнут тестировать. Родителей опросят, есть ли у детей возможность подключения к такому обучению.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени Ломоносова Риорита Колосова в беседе с Nation News рассказала о перспективах дистанционной работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить