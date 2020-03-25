Школьники Кировской области перейдут на дистанционное обучение с 13 апреля

Школьники Кировской области перейдут на дистанционное обучение с понедельника, 13 апреля.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное Минобразования.

С 17 по 26 марта во всех школах были объявлены досрочные весенние каникулы. Затем их продлили до 12 апреля из-за ситуации с пандемией коронавируса.

В начале апреля систему дистанционных образовательных технологий начнут тестировать. Родителей опросят, есть ли у детей возможность подключения к такому обучению.

Ранее научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени Ломоносова Риорита Колосова в беседе с Nation News рассказала о перспективах дистанционной работы.