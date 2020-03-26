МВД России приостановит личный приём граждан из-за коронавируса

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Подразделения Министерства внутренних дел России в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 временно приостановят личный приём граждан с 27 марта.
МВД России приостановит личный приём граждан из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

«В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный приём граждан», — указано в сообщении.

Ранее МВД России сообщило о привлечении к ответственности более 500 человек за нарушение карантина по коронавирусу.

К настоящему времени на территории России зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 38 человек, двое пациентов умерли.

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