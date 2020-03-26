В Госдуме напомнили о нормах Трудового кодекса

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил работодателям о нормах Трудового кодекса в связи с объявлением нерабочей недели из-за коронавируса.

«Нормы Трудового кодекса действуют и в этом случае. Если работодатель считает, что его организация должна продолжить работу, то он издаёт специальный приказ, и, в соответствии с ним, оплата труда должна соответствовать оплате за работу в выходной день, то есть по повышенному тарифу», — отметил Нилов в беседе с Inforeactor.

По его словам, в случае, если работодатель нарушает трудовые права своих сотрудников и принуждает их работать в выходные дни, им следует обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или судебные органы.

Ранее директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в беседе с НСН прокомментировал объявление президента России Владимира Путина о нерабочей неделе с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом.