В Госдуме напомнили о нормах Трудового кодекса

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил работодателям о нормах Трудового кодекса в связи с объявлением нерабочей недели из-за коронавируса.
В Госдуме напомнили о нормах Трудового кодекса
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Нормы Трудового кодекса действуют и в этом случае. Если работодатель считает, что его организация должна продолжить работу, то он издаёт специальный приказ, и, в соответствии с ним, оплата труда должна соответствовать оплате за работу в выходной день, то есть по повышенному тарифу», — отметил Нилов в беседе с Inforeactor.

По его словам, в случае, если работодатель нарушает трудовые права своих сотрудников и принуждает их работать в выходные дни, им следует обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или судебные органы.

Ранее директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в беседе с НСН прокомментировал объявление президента России Владимира Путина о нерабочей неделе с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом.

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