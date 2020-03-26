Психолог дала рекомендации по сохранению эмоциональной стабильности

Кризисный психолог Мария Кудряшова дала рекомендации по сохранению эмоциональной стабильности находящимся на карантине.

«Сейчас людей охватил страх перемен. Что-то определённо меняется, а что — до конца не понятно. Неизвестность и осознание того, что происходит нечто непривычное, действуют угнетающе. Каждый день наша жизнь меняется — более или менее ощутимо. На кого-то изменения влияют больше, на кого-то меньше, но фоновое напряжение есть у всех», — отметила она в беседе с ФАН.

Чтобы не поддаваться панике, специалист рекомендовала стараться достаточно питаться, отдыхать и высыпаться и стараться сохранять хорошую физическую форму.

Кроме того, она посоветовала следить за информационной перегрузкой, чтобы сдерживать тревожность.

По словам Кудряшовой, в ситуации повышенной эмоциональности необходимо дать себе время подумать, а после этого принимать решение.

Также психолог рекомендовала заранее придумать «правила карантинных ссор» для семей, находящихся на карантине.

Ранее психолог и психиатр Евгений Фомин в беседе с телеканалом «360» рассказал о причинах семейных конфликтов в период самоизоляции.