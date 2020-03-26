В Подмосковье рассказали о системе контроля за доставкой проб на коронавирус

Короткая ссылка
В Минздраве Московской области рассказали о системе контроля сбора и доставки до лаборатории проб на коронавирус, а также быстрого проведения анализов.
В Подмосковье рассказали о системе контроля за доставкой проб на коронавирус
  • РИА Новости

«Через систему прошло более 13 тыс. анализов. Надо, чтобы в этом процессе, в котором занято огромное количество людей, не происходило сбоев. Система помогает нам решать эти проблемы оперативно. Чтобы у всех информация была та, которая нужна, в тот момент, когда это нужно», — отметил представитель регионального Минздрава Виктор Киселёв в беседе с телеканалом «360».

По его словам, все медицинские организации, которые осуществляют сбор анализов на коронавирус, и лаборатория Роспотребнадзора подключены к этой системе. 

Киселёв добавил, что в системе хранится виртуальная карта каждого анализа. За счёт этого занятые сбором и проверкой анализов люди могут быстро получить достоверные сведения о пациенте и его тесте.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Министерстве здравоохранения Челябинской области заявили о планах по открытию трёх дополнительных лабораторий для сдачи анализов на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить