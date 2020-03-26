В Подмосковье рассказали о системе контроля за доставкой проб на коронавирус

В Минздраве Московской области рассказали о системе контроля сбора и доставки до лаборатории проб на коронавирус, а также быстрого проведения анализов.

«Через систему прошло более 13 тыс. анализов. Надо, чтобы в этом процессе, в котором занято огромное количество людей, не происходило сбоев. Система помогает нам решать эти проблемы оперативно. Чтобы у всех информация была та, которая нужна, в тот момент, когда это нужно», — отметил представитель регионального Минздрава Виктор Киселёв в беседе с телеканалом «360».

По его словам, все медицинские организации, которые осуществляют сбор анализов на коронавирус, и лаборатория Роспотребнадзора подключены к этой системе.

Киселёв добавил, что в системе хранится виртуальная карта каждого анализа. За счёт этого занятые сбором и проверкой анализов люди могут быстро получить достоверные сведения о пациенте и его тесте.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Министерстве здравоохранения Челябинской области заявили о планах по открытию трёх дополнительных лабораторий для сдачи анализов на коронавирус.