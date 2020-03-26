Эксперт рассказал, какие заболевания являются факторами риска при коронавирусе

Врач, писатель и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие хронические заболевания являются факторами риска при коронавирусе.

«Например, ожирение относится к хроническим заболеваниям, кроме того, оно, как правило, сопровождается диабетом и гипертонией. Сердечно-сосудистые заболевания — тоже фактор риска. Малоподвижный образ жизни, что, на мой взгляд, само по себе хроническое заболевание», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, факторами риска также являются болезни лёгких, бронхиты хронических курильщиков.

Ранее, как сообщало Nation News, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров выразил мнение, что новый вирус может стать сезонным, но будет протекать в более лёгкой форме.