Эксперт рассказал, какие заболевания являются факторами риска при коронавирусе

Короткая ссылка
Врач, писатель и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие хронические заболевания являются факторами риска при коронавирусе.
Эксперт рассказал, какие заболевания являются факторами риска при коронавирусе
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Например, ожирение относится к хроническим заболеваниям, кроме того, оно, как правило, сопровождается диабетом и гипертонией. Сердечно-сосудистые заболевания — тоже фактор риска. Малоподвижный образ жизни, что, на мой взгляд, само по себе хроническое заболевание», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, факторами риска также являются болезни лёгких, бронхиты хронических курильщиков.

Ранее, как сообщало Nation News, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров выразил мнение, что новый вирус может стать сезонным, но будет протекать в более лёгкой форме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить