Информация о радиосигнале в районе поиска Су-27 не подтвердилась
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- РИА Новости
Отмечается, что поисково-спасательные мероприятия ведутся в трёх районах акватории Чёрного моря общей площадью 350 квадратных миль.
«В операции задействованы 11 кораблей и судов Черноморского флота, пограничной службы ФСБ России и гражданские суда», — заявили в ведомстве.
К поиску будут также привлечены ещё четыре корабля и спасательное судно Черноморского флота.
В районе наблюдается шторм с порывами ветра до 17 метров в секунду.
25 марта стало известно, что самолёт Су-27, по предварительным данным, потерпел крушение в акватории Чёрного моря во время проведения плановых полётов.
В Росморречфлоте заявили, что активность радиобуя была зафиксирована в Чёрном море.