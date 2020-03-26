Информация о радиосигнале в районе поиска Су-27 не подтвердилась

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В Минобороны России заявили, что информация о зарегистрированном поисковыми службами сигнале радиомаяка в новом районе поиска самолёта Су-27 не подтвердилась.
Информация о радиосигнале в районе поиска Су-27 не подтвердилась
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Отмечается, что поисково-спасательные мероприятия ведутся в трёх районах акватории Чёрного моря общей площадью 350 квадратных миль.

«В операции задействованы 11 кораблей и судов Черноморского флота, пограничной службы ФСБ России и гражданские суда», — заявили в ведомстве.

К поиску будут также привлечены ещё четыре корабля и спасательное судно Черноморского флота.

В районе наблюдается шторм с порывами ветра до 17 метров в секунду.

25 марта стало известно, что самолёт Су-27, по предварительным данным, потерпел крушение в акватории Чёрного моря во время проведения плановых полётов.

В Росморречфлоте заявили, что активность радиобуя была зафиксирована в Чёрном море.

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