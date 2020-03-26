Дело о массовой драке в Чемодановке направлено в суд

Уголовное дело в отношении 28 жителей Пензенской области, участвовавших в массовой драке в селе Чемодановка, направлено в суд. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала она.

13 июня 2019 года в Чемодановке произошёл конфликт, в результате которого 21 человек получил ранения, один впоследствии скончался. Также было повреждено несколько автомобилей.

В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им инкриминируют организацию и участие в массовых беспорядках, убийство и покушение на него. Никто из обвиняемых свою вину не признал.