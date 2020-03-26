В Оренбуржье рассказали о мерах профилактики коронавируса в магазинах

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил о введении ряда профилактических мер в магазинах Оренбурга.

«Торговые комплексы и магазины работают в обычном режиме. Но здесь проводят дополнительную санобработку и дезинфекцию залов, инвентаря, оборудования. Также усилен входной фильтр для сотрудников», — пояснил он.

Как передаёт RIA56, на полу перед кассами появились жёлтые линии, обозначающие дистанцию, которую клиенты должны соблюдать между собой.

Отмечается, что в супермаркетах появились предупреждающие объявления.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что в вагонах Петербургского метрополитена появились плакаты с информацией о коронавирусе.